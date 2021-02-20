Нефтяникам Прикамья вручили награды в честь Дня защитника Отечества

Фото: "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"

Накануне Дня защитника Отечества состоялось торжественное собрание работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Еще одним праздничным поводом стало 30-летие Компании «ЛУКОЙЛ».

В рамках собрания 28 пермским нефтяникам были вручены благодарственные письма, почетные грамоты и награды.

- 23 февраля – день, когда мы поздравляем тех, кто защищал и защищает Родину и кто верен канонам мужества в любой ситуации, на любом рубеже. В лукойловских организациях Прикамья – порядка 600 участников боевых действий, локальных конфликтов и ликвидаторов аварии на АЭС в Чернобыле. Вы – эталон доблести, пример истинного мужества. А еще – высочайшего профессионализма. В том числе благодаря вашему труду мы, нефтяники, вызовы времени принимаем спокойно и уверенно, остаёмся верны планам и достигаем поставленных целей, - отметил, обращаясь к участникам собрания, представитель Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.

13 памятных подарков на торжестве были вручены ветеранам отрасли, а также участникам боевых действий, ликвидаторам чрезвычайных ситуаций и кадровым офицерам. Среди самых титулованных пермских нефтяников-защитников Отечества – генерал-майор в отставке, кавалер орденов Красной звезды и за Службу в вооруженных силах СССР 3-ей степени, заслуженный военный специалист РФ, ветеран боевых действий Анатолий Самойлов.

В этом году на формат церемонии награждения повлияли действующие в регионе ограничения в связи с пандемией коронавируса. Торжественное собрание состоялось в режиме видеоконференцсвязи нескольких организаций Группы «ЛУКОЙЛ»: основной стала площадка ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ, к ней подключались залы предприятий «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», а также филиала «ЛУКОЙЛ-Инжиниринга» «ПермНИПИнефть».