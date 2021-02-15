Жители Пермского края заметили три рыси возле села

Три рыси заметили в Ильинском районе. Фото: Вконтакте - ЧП ДТП Пермь.

Недалеко от села Кривец в Ильинском районе местные жители сфотографировали рядом с дорогой три рыси. Семья диких животных бежала по полю. Проезжающему автомобилисту удалось их сфотографировать, снимок он выложил в социальной сети, на что получил десятки восхищенных комментариев.

Кстати, это не единственный случай за этот месяц, когда жители Прикамья видели рысь. Дикую кошку в Березниках ночью запечатлела уличная камера на пороге местной поликлиники.