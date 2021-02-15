Уральские справедливороссы сделают результаты общественных слушаний обязательными для власти

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Готовность поддержать предложение депутата Пермской городской думы от партии «Справедливая Россия» Вероники Куликовой о повышении статуса публичных слушаний выразил зампред комитета Госдумы Дмитрий Ионин во время рабочей поездки в Пермь.

Порой сегодня мы видим «легковесный» подход к публичным слушаниям, когда мнение людей учитывается в режиме «для сведения». Достаточно вспомнить последние голосования по строительству склада боеприпасов ФСИН на Бахаревке и общежития-гостиницы в Черняевском лесу.

Такой подход к публичным слушаниям отмечен во многих городах России. Дмитрий Ионин в разговоре напомнил о ситуации со сквером в Екатеринбурге на ул. Печерской, который управление РЖД вырубило вопреки протесту жителей города. Вместо зеленого островка с кленами и рябинами там сейчас замощенное плиткой пространство, которое люди обходят стороной.

- Публичные слушания, где люди могут высказать свое мнение, а власть привести свои доводы, вполне могли бы стать площадкой для выработки компромиссного решения, которое устраивало бы обе стороны – общественность и власть, - сообщила в своем instagram Вероника Куликова. – Сам формат уже есть, ничего придумывать не надо. Необходимо только изменить статус слушаний – законодательно обязать власть учитывать мнение граждан, которое они высказывают. А саму процедуру в «Справедливой России» предлагают сделать по-настоящему публичной и доступной для всех.