Пермский ТЮЗ к 300-летию краевой столицы получит новую сцену

Фото: пресс-служба "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"

Между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Пермским краем подписан Протокол о взаимодействии на 2021 год. Компания поддержит реализацию социально значимых для региона проектов.

В частности, продолжится возведение системы теплосетей в Куеде и общеобразовательной школы в поселке Тюш. В Чернушке появится многофункциональный стадион. Самым крупным станет проект возведения малой сцены Пермского театра юного зрителя. Новая сцена будет находиться в здании памятника градостроительства и архитектуры регионального значения «Дом уездного земства» на улице Пермской. Для этого его отреставрируют.

- Малая сцена театра будет презентована к 300-летию Перми – в 2023 году. Это подарок нефтяников региону. Проект грандиозный – он не только даст возможности роста для театра, но и преобразит облик одной из центральных улиц Перми, – отметил президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

«Дом уездного земства» по улице Пермской, 66, как и сам театр, построенный еще в 1902 году архитектором Александром Турчевичем, является объектом культурного наследия.

- В сентябре прошлого года мы подписали большое Соглашение с ЛУКОЙЛом - наш общий ориентир на ближайшие пять лет. Сегодня подтвердили и конкретизировали планы. Четкая последовательность действий и верность принятым на себя обязательствам – это отличает одного из наших главных партнеров и дает уверенность, что все задуманное будет реализовано. Это особенно важно при подготовке к юбилею Перми, – сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.