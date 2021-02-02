Гособвинение потребовало приговорить владельца пермского отеля «Карамель», где погибли от кипятка 5 человек, к 6 годам

Прокурор предложила посадить Сергея Щербакова на 6 лет. Фото: Василий Вахрин

Близится к завершению процесс по делу о трагедии в пермском мини-отеле «Карамель», где в ночь на 20 января прошлого года в кипятке из прорвавшейся трубы теплотрассы заживо сварились 5 человек, включая 4-летнюю девочку. Еще 6 человек тогда получили ожоги.

Во вторник, 2 февраля, в Индустриальном районном суде Перми начались прения по уголовному делу в отношении Сергея Щербакова - владельца эконом-гостиницы, которую он, как полагает следствие, незаконно открыл в подвальном помещении пятиэтажки на улице Советской Армии, 21.

Свою позицию в ходе прений изложила сторона гособвинения, предложив назначить Сергею Щербакову наказание в виде лишения свободы на 6 лет.

Ранее в суде уже заслушали потерпевших, свидетелей, огласили результаты экспертиз. Теперь судье Алексею Крайнову предстоит выслушать доводы защиты.

Предполагается, что окончательный приговор по этому делу суд может вынести уже в феврале.

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