В феврале могут вынести приговор владельцу пермского отеля «Карамель», где погибли от кипятка 5 человек

Владелец "Карамели" скоро услышит вердикт суда. Фото: Василий Вахрин

Близится к завершению процесс по поводу трагедии в пермском мини-отеле «Карамель», где в ночь на 20 января прошлого года в кипятке из прорвавшейся трубы теплотрассы заживо сварились 5 человек, включая 4-летнюю девочку, и еще шестеро получили ожоги.

Во вторник, 2 февраля, в Индустриальном районном суде Перми в 10.30 начнутся прения по уголовному в отношении Сергея Щербакова - владельца эконом-гостиницы, которую он открыл в подвальном помещении пятиэтажки на улице Советской Армии, 21. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в суде уже заслушали потерпевших, свидетелей, огласили результаты экспертиз. Теперь судья Алексей Крайнов начнет выслушивать доводы обвинения и защиты.

Предположительно, окончательный приговор по этому делу суд может вынести уже в феврале.

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