В Перми на предприятии молодой работник отравился химикатами

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Ночью, 29 января, на одном из пермских предприятий в Кировском районе Перми 28-летний работник отравился химикатами.

- ЧП произошло в 03.54. Сотрудник предприятия получил отравление химическим веществом «элегаз» (гексафторид серы)». Он находился на рабочем месте один в средствах индивидуальной защиты, - сообщил "КП" источник, близкий к ситуации.

Пострадавшего госпитализировали в токсикологическое отделение МСЧ №9.

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