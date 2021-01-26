«Уснули и не проснулись». Стало известно, из-за чего умерли трое вахтовиков в Пермском крае

Погибшие мужчины. Фото из соцсетей

Вахтовики, приехавшие в Пермский край из Татарстана, отравились угарным газом. Об этом «КП» сообщил источник, близкий к ситуации.

Напомним, 21 января в жилом вагончике-бытовке, расположенном в деревне Шишкино Усольского района в Березниках, были обнаружены трое мужчин без признаков жизни. Они прибыли в Прикамье из Татарстана, чтобы работать на Тукачевском нефтяном месторождении.

- Причиной смерти стало отравление угарным газом. Мужчины заснули в будке при работающем бензиновом генераторе. Один человек выжил, - сообщил «КП» источник, близкий к ситуации.

Известно, что у одного из погибших два года назад в пожаре погибла жена. Теперь двое детей остались круглыми сиротами. За жизнь выжившего вахтовика сейчас борются врачи

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