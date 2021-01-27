В Перми 12-летнеий мальчик пошел выкидывать мусор и пропал

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Фото: Василий Вахрин
В Перми до ночи искали 12-летнего мальчика, который ушел выкидывать мусор и исчез.
Во вторник, 26 января, в 16.30 12-летний ребенок вышел выбросить мусор из дома по улице Александра Невского в Кировском районе Перми и пропал. Взволнованные родители обратились за помощью к полицейским и спасателям.
- В 23:57 ребенок ребенок сам пришел к подъезду своего дома, чем- то расстроенный, встретился с родными, в медпомощи не нуждается, - сообщил КП источник, близкий к ситуации
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