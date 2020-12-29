Волонтеры поискового отряда «Регион59» опубликовали список девушек и парней, загадочно пропавших в Пермском крае в 2020 году и ранее, многим из них нет и 20 лет. Мы пообщались с волонтерами и вспомнили, при каких обстоятельствах исчезли молодые люди.Евгений Янковский 17 летДнем 26 июля 17-летний Евгений Янковский вышел из квартиры в Мотовилихинском районе, отправился в магазин за продуктами и пропал. Когда начался розыск юноши, по камерам видеонаблюдения удалось отследит его последнее местонахождение: парня заметили шагающим по проезжей части в сторону деревни Бобки. С тех пор о судьбе молодого человека ничего не известно.- Проведены масштабные поисковые мероприятия, обследован лесной массив, прилегающий к деревне, - сообщает СКР по Пермскому краю. - На катере обследована береговая линия реки Чусовая, прилегающая к берегу акватория, вдоль побережья проверены прилегающие заливы, проверены нерабочие пионерские лагеря. С привлечением экипированных водолазов проведены поисковые мероприятия на реке с применением спецтехники.Также следователи допросили родственников, друзей, знакомых подростка и жителей пяти деревень, где недалеко от них последний раз видели Евгения. Но никаких зацепок не нашли. Парня ищут уже полгода.Приметы юноши: на вид 16-17 лет, рост 182 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Был одет: в утепленную куртку горчичного цвета, белую футболку с коротким рукавом, светлые джинсы, темные полукроссовки.Особые приметы: на затылке родимое пятно розового цвета.При себе был рюкзак черного цвета небольшого размера.Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю просит откликнуться граждан, а также водителей, в машинах которых есть регистраторы, которые располагают любыми данными о возможном месте нахождения без вести пропавшего, либо другой информацией о пропавшем или обстоятельствах его исчезновения.С информацией следует обращаться в следственный отдел по Мотовилихинскому району г. Пермь СУ СК России по Пермскому краю по телефонам: 8(342)-249-54-55, 8(342)-263-43-00 или 102. Конфиденциальность гарантируется.Ирина Ханган 18 лет18-летняя жительница Суксуна Ирина Ханган перестала выходить на связь 13 сентября. За несколько дней до исчезновения, 9 сентября, Ирина сказала маме, что переночует у подруги и на следующий день вернется.- Но так и не пришла. Мы начали волноваться, - вспоминает мама пропавшей девушки Татьяна. - Телефон она не брала, но отвечала в соцсетях. Говорила, что с ней все хорошо, чтобы я не переживала. Последний раз мы переписывались 13 сентября. Она говорила, что у нее все в порядке, а я просила ее вернуться домой. Но днем она уже не появлялась в соцсетях. Начала звонить - телефон выключен. Я написала заявление в полицию.К поискам Ирины подключились полицейские и волонтеры поискового отряда «Регион59». Они сообщали, что Ирина могла быть как в Перми, так и в любом другом городе Прикамья. Но, к сожалению, поиски не дали никаких результатов. Спустя два месяца мама Ирины и парень Кирилл, которые последними видели девушку, выступили на 1-м канале ТВ. Где выяснилось, что Ирина познакомилась с Кириллом через группу «Вписки Перми». Молодые люди встретились и провели несколько дней в Закамске, в его квартире. Парень признал, что все время, когда ей звонила мать, он просил Ирину ответить на ее звонки, но девушка не брала трубку. А через несколько дней, по словам Кирилла, она ушла из квартиры и пропала.После выхода передачи волонтеры вновь объявили о возобновлении поисков. Ирину искали неподалеку от деревни Хмели в Пермском районе.- Мы шерстили поля, овраги, помойки, водоемы уже были покрыты льдом, но где могли, долбили наледь и проверяли длинной палкой, - вспоминает волонетр поискового отряда «Регион59». - Из одного водоема, когда расколотили лед, шел стойкий запах, но, как позже поняли, пахло канализацией.Больше на поиски Ирины волонтеры не выходили, и по сегодняшний день девушка считается пропавшей без вести. У поисковиков пока нет ни одной зацепки, поэтому они призывают всех, кто знает малейшую информацию о возможном местонахождении девушки, сообщать по телефонам: 8-908-265-82-09 или 102.Анна Ходесс 24 года24-летняя Анна Ходесс из Перми пропала 11 ноября. Ее мать считает, что девушка может находиться в Саратове. Дело в том, что это уже не первое исчезновение Анны. Несколько месяцев назад девушка также пропадала. Ее удалось обнаружить в одном из саратовских кафе. И вот новый уход и снова появилась информация, что девушку заметили в Саратове, ориентировочно на пересечении улицы Вольская и проспекта Кирова.- В этот раз она ушла без денег, телефона, в чем была, — рассказала «КП» ее мать, Светлана.Согласно ориентировке, Анна была одета в пуховик баклажанового цвета, синие джинсы, серые сапоги. У девушки стрижка каре, окрашенные волосы под блонд. Телосложение плотное, рост 166 см.Мама Анны рассказала, что девочка росла немного скованной, сложно находила общий язык с одноклассниками, постоянно искала друзей, но отношения оказывались недолговечными.- У нее небольшие проблемы с социализацией, при общении собеседник понимает, что что-то не так, — рассказала Светлана.Женщина в отчаянии и просит помочь в поиске дочери, которой очень сложно быть одной в обществе. Примечательно, что оба раза перед исчезновением она ходила в церковь.- Мне кажется, она поступила необдуманно, а сейчас просто не знает, как вернуться — сказала мама Анны Ходесс.Все, кто может что-то рассказать об Анне или знает ее местонахождение, просят откликнуться телефонам: 02, 102 — полиция; 112 — ЕДДС; +7 (342) 241-36-40 — БРНС Пермь; 8-922-31-41-112 — волонтеры; 8-982-46-58-433 — инфорг поискового отряда «Регион59» Людмила.Также волонтеры поискового отряда «Регион59» рассказали о двух пропавших жителях Прикамья, которых ищут почти два года.Ярослав Ширинкин 20 летЯрослав пропал 15 декабря 2018 года. В этот день в 11.40 после неудачной сдачи экзамена в ГИБДД в Кунгуре вышел из машины и ушел в неизвестном направлении. Поиски проходили на территории города и района, отрабатывались самые разные версии, искали на земле и в воде, к поискам были привлечены водолазы.- Поиск Ярослава не закрыт. Мы и сейчас готовы выйти, если появятся новые зацепки, - рассказывают волонтеры поискового отряда Регион59. Предположения, какие были, мы отработали. Искали в заброшенных зданиях, колодцах, оврагах, были прочесаны берега и река, проверяли звонки от людей, когда они говорили, что видел похожего человека.Всех, кто знает какую-либо информацию о Ярославе, просят звонить по телефону: 8-906-878-71-64.Вероника Бородулина 19 летУтром 24 сентября 2019 года Вероника вышла из дома, находящегося по улице Новосибирская в микрорайоне Крохалевка, и пропала. За месяц до исчезновения девушка удалилась из социальных сетей и прекратила общение со старыми друзьями. Последнее время она жила в квартире с новой подругой и искренне считала, что может ей доверять. А спустя три недели после ее исчезновения, так называемая подруга начала продавать ее вещи. Исчезновением 19-летней пермячки заинтересовался следственный комитет. По одной из версий, девушку могли убить.- Поисков было не меньше пяти с полицией, - рассказывают волонтеры поискового отряда Регион59. - Последний - осенью 2020 года, но, к сожалению, никаких зацепок не появилось.Приметы Вероники Бородулиной: рост 162-165 сантиметров, худощавая, волосы темные. Была одета в камуфляжную куртку, черные лосины и черные кеды. Из особых примет – татуировки. У девушки на правом запястье – татушка в виде сердечка с надписью «Страх», а на левой руке – в виде лысой кошки.Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Вероники, просят сообщать по телефону: 8-922-31-41-112.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОдна уехала на автобусе, второй ушел за грибами: 10 бесследно исчезнувших жителей Пермского края, которые до сих пор не найденыСамой младшей из пропавших было всего 5 лет (подробнее)