Власти Перми ответили на популярные вопросы о бескондукторной системе оплаты проезда

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С 1 февраля автобусы №4 и №80, а также трамвай №6 в тестовом режиме выйдут на линию без кондукторов. Для удобства пассажиров введение бескондукторной системы на этих маршрутах будет разбито на несколько этапов. Оплату проезда можно будет совершить любым безналичным способом с помощью стационарных валидаторов, которые установят на поручнях возле каждой двери и на центральной площадке.

Узнав о нововведении у пермяков появился ряд вопросов. На самые популярные из них ответили в пресс-службе городской администрации.

Продажа билетов водителем скажется на безопасности дорожного движения? Водитель будет тратить время на продажу билетов, что приведет к сбою расписания?

Для безопасности дорожного движения продажа билетов будет осуществляться исключительно во время остановки транспорта. Система вводится в тестовом режиме, по его итогам будет проведена оценка, в том числе времени задержек. Корректировки в работе системы возможны. Также может быть откорректировано расписание транспорта с учетом новой системы оплаты проезда.

На входе в транспорт будут скапливаться очереди?

Зайти в транспорт можно будет, как и сейчас, в любую из дверей. Стационарные валидаторы будут установлены у каждого входа, дополнительный валидатор будет также установлен в середине салона. Те пассажиры, которым необходимо оплатить проезд наличными водителю, могут зайти через переднюю дверь.

Однако не стоит затягивать с оплатой проезда. Оплату необходимо производить сразу при входе в транспорт, поскольку на линии работает контроль. В случае выявления безбилетного пассажира, будет составлен акт об административном правонарушении, в дальнейшем может быть наложен штраф в размере 500 рублей, за повторное правонарушение – 1 000 рублей.

Как будет проводиться контроль за оплатой проезда, если не будет на руках бумажного билета?

Сотрудники контрольно-ревизионной службы МКУ «Гортранс» будут иметь при себе специальные валидаторы, через которые и будет осуществляться проверка оплаты по банковским картам и транспортным картам. Пассажир при этом должен приложить свою карту к валидатору. Деньги/поездки списываться не будут, но у контролера на экране отобразится факт оплаты с данной карты, либо ее отсутствие.

Как проконтролировать снятие средств с банковской или транспортной карты, если не выдается бумажный билет? Как получить подтверждение поездки (для работодателя, для страховой компании)?

Вся информация о поездках хранится в электронной информационной системе и доступна для пассажиров на сайте в разделе «Электронный билет». Если вам необходимо подтвердить кому-либо (работодателю, страховой компании и т.д.) факт оплаты поездки, вы можете воспользоваться сайтом, либо обратиться в МКУ "Гортранс".

Как совершить пересадку (получить пересадочный билет)?

Пересадочный билет можно будет получить при оплате проезда водителю любым из способов, в кабине водителя будет находиться валидатор для выдачи билетов.

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