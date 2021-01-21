«Эксперимент». В Перми с 1 февраля два автобуса и один трамвай выйдут на линию без кондукторов

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В департаменте транспорта Перми решили провести эксперимент с бескондукторной оплатой проезда.

С 1 февраля автобусы №4 и №80, а также трамвай №6 в тестовом режиме выйдут на линию без кондукторов. Для удобства пассажиров введение бескондукторной системы на этих маршрутах будет разбито на несколько этапов. Оплату проезда можно будет совершить любым безналичным способом с помощью стационарных валидаторов, которые установят на поручнях возле каждой двери и на центральной площадке. Билет об оплате при этом распечатываться не будет. Для оплаты проезда наличными или при необходимости получить билет об оплате для дальнейшей пересадки необходимо будет обратиться к водителю.

В департаменте транспорта сообщают, что для удобства пассажиров введение бескондукторной системы на этих маршрутах будет разбито на несколько этапов:

– с 1 по 7 февраля кондукторы будут продолжать сбор наличной оплаты проезда. Если пассажир использует безналичный способ, но ему требуется билет для совершения дальнейшей пересадки, то нужно будет обратиться к кондуктору. Остальная безналичная оплата будет осуществляться через стационарные валидаторы;

– с 8 по 14 февраля кондукторы принимать оплату за проезд не будут. Они будут находиться в салоне автобуса для консультирования и помощи пассажирам. Вся оплата будет осуществляться через стационарные валидаторы и у водителя во время остановок автобуса или трамвая;

– с 15 февраля кондуктор будет отсутствовать в салоне автобуса или трамвая.

Проверки на маршрутах будут ежедневно осуществлять контролеры МКУ «Гортранс». «Зайцев» будут штрафовать: 500 рублей за первое и 1 000 рублей за второе нарушение.