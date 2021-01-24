«В свои двадцать девять воспринимает мир, как ребенок». Жителей Прикамья просят помочь в поисках пропавшего мужчины

Дамиль Таиров. Фото: поисковой отряд Регион59/ВКонтакте

Родственники пропавшего в Пермском крае 29-летнего Дамиля Таирова записали видеообращение, в котором призывают жителей региона помочь в поисках пропавшего мужчины.

29-летний Дамиль Таиров пропал 29 декабря 2020 года. В этот день он ушел из дома в поселке Ергач Кунгурского района и пропал.

Приметы: рост 162 см, плотного телосложения, волосы черные, нос широкий с горбинкой, глаза близко посажены.

Был одет: куртка тканевая черного цвета, синяя шапка с надписью, при себе ест документы.

Особые приметы: не знает, как зовут, невнятная речь

Всех, кому известно местонахождение Дамиля Данияровича, просим сообщить по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; 8-922-31-41-112 - волонтеры; 8-922-33-83-413 - инфорг Алексей.

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