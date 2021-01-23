Министерство территориальной безопасности: в Красновишерске эвакуации людей не требуется

Работа котельной приостановлена Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили, как развивается ситуация в Красновишерске, где из-за пожара в котельной жители 17 домов остались без отопления.

Напомним, ночью 23 января произошел пожар в котельной № 6, находящейся на Соликамском шоссе в Красновишерске. произошло возгорание крыши на. Работа котельной была приостановлена, дома, в которые поступало тепло от нее, остались без отопления.

- Котельная № 6 обеспечивает теплом 17 деревянных жилых домов, где в 33 квартирах живут 80 человек,- рассказали в Минтербезе.- Эвакуации людей не требуется. Пострадавших нет. В 12 квартирах имеется печное отопление. Запас дров имеется. В 16 квартирах автономного отопления нет, этим жителям предоставлены обогреватели.

На всякий случай в городе подготовлен пункт для временного размещения жильцов домов, оставшихся без отопления,- коррекционная школа–интернат.