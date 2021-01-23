«В лютый мороз остались без тепла». В Красновишерске сгорела котельная

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Около пяти тысяч человек в Красновишерске несколько дней оставались без тепла из-за сбоя в работе котельных. Следственный комитет возбудил уголовное дело за халатность.

- ООО «Теплосети» в рамках подготовки к отопительному сезону в полной мере не выполнило работы необходимые для обеспечения надлежащего теплоснабжения жителей Красновишерска, а должностные лица администрации Красновишерского городского округа подписали акты готовности к отопительному сезону 2020-2021 годов, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

22 января в администрации округа сообщили, что запущен дополнительный котел в котельной № 5.

- Начат нагрев теплоносителя, подаваемого в многоквартирные дома, - заявили в администрации.

Но в ночь на 23 января произошел пожар на котельной №6. К его ликвидации привлекались 61 человек и 20 единиц техники, сообщили в МЧС. При пожаре никто из людей не пострадал, но теплоснабжение в Красновишерске было вновь отключено.

- В результате происшествия без тепла осталось 17 частных жилых домов, имеющих печное отопление, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

В городе проводится внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Напомним, сейчас в Красновишерске лютые морозы, до -30 градусов.