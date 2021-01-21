В Перми окончены поиски 13-летней девочки, пропавшей после занятий

Пропавшая девочка найдена. Фото: Василий Вахрин

В Перми окончены поиски 13-летей девочки, которая пропала после занятий. Напомним, сегодня в 12.00 она вышла из дома по адресу: улица Пожарского, 17, где у нее были занятия с репетитором, но домой она не вернулась. Девочка живет на проспекте Парковый 30/2, пешком идти - 10 минут. Гудки на сотовом шли, но никто не отвечал, рассказал отец девочки.

- С дочкой все нормально, ее нашли, - рассказал отец пропавшего ребенка. - Ее заметили сотрудники полиции на улице. - Сказала, что гуляла.

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