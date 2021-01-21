«Не вернулась домой после занятий». В Перми пропала 13-летняя девочка

Снежана пропала сегодня днем. Фото: семейный архив. Фото: Василий Вахрин

В Перми пропала 13-летня Снежана Микова. Родители написали заявление в полицию. Сегодня в 12.00 она вышла из дома по адресу: улица Пожарского, 17, где у нее были занятия с репетитором и домой не вернулась. Девочка живет на проспекте Парковый 30/2.

- Снежана вышла от репетитора, должна была прийти домой, до дома - 10 минут, гудки на сотовом идут, но никто не отвечает, - сказал отец девочки, Сергей.

Была одета в желтую шапку, синий длинный пуховик, чёрные спортивные брюки, белые кроссовки.

- Прошу всех, кто видел, или у кого были припаркованы автомобили с видеорегистраторами рядом с данными адресами проверить есть ли у вас информация и направить ее родителям по тел: +7 (982) 471-75-02 или в полицию по телефону: +7(982) 440-44-85, - говорит папа девочки.