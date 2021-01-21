«Девелопмент-Юг» вошел в лидеры по объемам введенного жилья в Пермском крае

Фото: «Девелопмент-Юг»

Business Class составил рейтинг строительных компаний Пермского края по объему жилья, введенного в эксплуатацию в 2020 году. Корпорация «Девелопмент-Юг» заняла пятую строчку рейтинга.

За год федеральный застройщик сдал 43,7 тысяч квадратных метров. Все дома построены ранее заявленного срока. Завершилось строительство финального дома в спортивном микрорайоне «Ива» по ул. Сакко и Ванцетти, 93а, а также введены в эксплуатацию первые кварталы в семейном экогороде «Погода» по ул. Сапфирной, 14 и 16. За 2020 год «Девелопмент-Юг» поднялся в рейтинге по объемам введенного жилья на два пункта.

Фото: «Девелопмент-Юг»

Алексей Скрипкин, генеральный директор компании «Девелопмент-Юг» в Перми:

– Рынок растет и в количественных, и в качественных показателях. Недостаточно просто строить много — гораздо важнее предлагать лучший продукт. Я говорю как о повышении качества самих строительных работ, так и материалов, которые используются, самой концепции и сопутствующих услуг. Строительство жилья — это динамичный и живой бизнес, в котором работает не один десяток компаний. Застройщики конкурируют как за проекты, так и за покупателей. И люди становятся более требовательными, меняется среда, соответственно, меняются и запросы. Сейчас очень важно наличие экосистемы: какие инфраструктурные объекты имеются. Жилые комплексы становится частью района, в котором строится, а бывает и так, что новый объект становится драйвером для развития территории.