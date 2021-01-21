В Перми на время перекроют часть улицы Героев Хасана

Дорогу будут перекрывать ночью. Фото: Анна Маркова

В Перми продолжается реконструкция улицы Героев Хасана. Для проведения ремонтных работ необходимо остановить движение транспорта.

Поэтому, 29, 30, 31 января с 23.00 до 5.00 закроют участок по улице Героев Хасана от Бродовского тракта до улицы Василия Васильева. Объезд возможен по улице Василия Васильева и Бродовскому тракту.

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