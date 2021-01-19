Как издалека определить, трамвай какого маршрута подходит к остановке и нужно ли поторопиться, чтобы успеть на него? Если у вас хорошее зрение – проблем нет. А если глаза уже начинают подводить и сложно разглядеть цифры на указателе? Тогда определить номер маршрута помогут цветовые коды.В минувшем веке маршруты пермских трамваев и троллейбусов можно было издали различить по цвету кружочков с цифрами над лобовым стеклом. К примеру, два красных кружка обозначали первый троллейбус, а красный и синий – пятый.- Традиция обозначать маршруты цветовыми кодами появилась в Перми в начале 1980-х годов и просуществовала до 2010-х годов, - рассказали в МУП «Пермгорэлектротранс». - Позже в связи с введением новых требований для маршрутных указателей было принято решение отказаться от этой традиции.А сейчас вновь вернулись к этой идее. Для обозначения маршрутов трамваев выбраны четыре цвета: белый, желтый, зеленый и синий. Каждому маршруту присвоено определенное сочетание цветов. Например, сочетание желтого и зеленого соответствует трамваю №11, который временно ходит по маршруту «школа №107 – «Пермская ярмарка».Трамвай №2 – желто-белые цвета, №3 – белый, №4 – сине-зеленый, № 5 – синий, №6 – сине-желтый, №7 – сине-белый, №8 – зеленый, № 11- желто-зеленый, №12 – желтый (ниже - таблица).