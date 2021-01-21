В Пермском медицинском колледже произошло короткое замыкание проводки

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Перми сегодня ночью пожарные выезжали на вызов в «Пермский базовый медицинский колледж», который находится на улице Баумана, 24.

По информации источника, на 1 этаже, в электрическом счетчике происходило короткое замыкание горения, никто не пострадал.

Кстати, по информации МЧС по Пермскому краю, за минувшие сутки в регионе произошло 13 пожаров.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

«Видео - огонь». Пожарный из Пермского края снимает свою работу на GoPro

Сергей Пожарский, как и многие огнеборцы, оказывается лицом к лицу с огненной стихией (подробнее...)