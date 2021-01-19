- Я захотел развеять стереотипы о пожарных и показать, как мы на самом деле работаем, - рассказывает 33-летний сотрудник пожарной части Сергей Пожарский.Сергей работает в пожарной части №44 города Кунгура почти 10 лет. За это время мужчина спас десятки человеческих жизней и жизни домашних питомцев погорельцев. Во время работы Сергей столкнулся с массой неверных суждений о пожарных, в частности, что в свободное время огнеборцы спят на работе, а на вызовы приезжают без воды. Чтобы разрушить эти и другие стереотипы, Сергей решил создать страницу в социальных сетях и на канале YouTube, где стал показывать, как на самом деле работают пожарные.В пожарную часть устроил учитель физкультурыМой отец работал в колонии, а мама - учителем начальных классов. По их примеру я хотел устроиться на госслужбу. После армии пошел устраиваться в полицию, но меня не взяли, и я решил попробовать устроиться в пожарную часть. Когда пришел трудоустраиваться, в кресле начальника части сидел мой школьный учитель физкультуры. На вопрос: «К себе возьмешь?» Он ответил: «Да». Сразу предупредил, что зарплата маленькая, но меня это не остановило. Хотя пожарным я не мечтал быть, но всегда уважал их труд.Первое спасениеВ Перми я прошел аттестацию на газодымозащитника, став полноценным огнеборцем, и вернулся в свою пожарную часть. Прошла первая смена, вторая, а третью «разорвал» сигнал тревоги! Поступило сообщение, что горит многоквартирный дом по улице Луговая, и, возможно, там есть люди. Через три минуты мы уже неслись по Иренскому мосту, надевая на ходу дыхательные аппараты.Прибыв на место, я увидел, как окна квартиры переливаются разноцветными огнями, а через оконные щели валит густой бурый дым. Меня с напарником отправил через парадный вход, а остальные ребята должны были зайти через окно. Взяв с собой фонарь, лом и шланг с брандспойтом мы отправились в разведку. У нас было две цели - проверить помещение на наличие людей и обнаружить очаг пожара. Открыв входную дверь, нас встретила стена дыма, плавно скользящая к нашим ногам. Встав на четвереньки, мы поползли внутрь, фонарь освещал на расстояние не более 30 сантиметров. Вперед из нас идти никто не хотел, так что ползли бок о бок. Но нас разлучил узкий дверной проем, в который полез я, так как был счастливым обладателем фонаря. Неизведанное встретило меня ударом по каске, подняв голову, я увидел перед собой унитаз. «Не туда» - подумал я.Дальше нащупали дверь, открыв ее, увидели помещение, объятое пламенем. Огненная стихия хозяйничала на кухне как у себя дома, вылизывая своими языками стены и мебель. Сквозь боевки (специальная защитная одежда пожарного - Ред.) чувствовался жар и энергия, которую несет эта стихия. В этот момент оконная рама, ломаясь под ударами топора, высыпалась внутрь и в окне появились силуэты наших товарищей, которые начали водяными струями душить стихию. Но еще одна дверь осталась непроверенной. Попав в комнату, я отстранился от звуков с кухни, меня окутала мгла и тишина, которую нарушала работа дыхательного клапана и мое сердце, готовое вырваться наружу, то ли от страха, то ли от волнения. И тут услышал хрип. Я остановился, прислушиваясь к нему, хрип повторился, определив, где звук, я двинулся туда. Через пару метров наткнулся на мужчину. Взяв его под мышки, потащил к входу, там уже его принимали ребята из другой пожарной части, пришедшие на помощь. Передав пострадавшего, я вернулся в квартиру, на удивление обнаружил еще одного.Подумав, что на троих соображать интереснее, решил действовать по уже отработанной схеме. Третий лежал за диваном, но на тот момент я уже изрядно устал. Задыхаясь от того, что мне поступает мало воздуха, одной рукой я безуспешно дергал его за его ногу, а второй нажимал на кнопку дыхательного клапана, пуская воздух без остановки, чтобы хоть как-то восстановить дыхание. Тут подоспели ребята и со словами: «Ты ему сейчас ногу оторвешь!» отобрали его у меня. Выйдя на свежий воздух, я увидел, как двум мужчинам проводят реанимационные мероприятия, третий был в сознании, но не понимал, где находится. К счастью, все трое остались живы.Представлял работу иначеКогда устраивался на работу, представлял профессию немного иначе, с долей какой-то романтики: cпасение людей, девушек, детей. Но на деле 90 процентов вызовов - ложные: тушение мусора, пригорание пищи, спасение людей без определенного места жительства и алкоголиков.Работа с МЧС одна - условия разныеНаша пожарная часть не относится к МЧС. Мы ГККУ ОППС, у нас краевое финансирование, экономят на всем. Обмундирование и техника самые дешевые, так как закупки идут по 44 ФЗ. К примеру, у меня - пожарного 2 класса - зарплата выросла за 10 лет на 3 тысячи. Сейчас получаю 14.5-15 тысяч рублей, на пенсию в 65 лет. Никаких льгот. Работа с МЧС одна - условия разные. Мы как ресурс. Никаких социальных гарантий, даже если получишь травму на работе. Рано или поздно забракуют на профосмотре и спишут, как отработавший себя агрегат.Сон на работе и машины без водыВ свободное от выездов время мы не спим. У нас есть расписание, по которому мы занимаемся учебой, хозяйственными работами, физподготовкой и другими делами. Что касается машин без воды, это тоже заблуждение. На самом деле вода есть. Первая прибывшая машина занимается тушением пожара, а вторая встает на гидрант для бесперебойной подачи воды. А люди, видя это, думают, что мы приехали пустые.СемьяЯ женат, супругу зовут Жанна. Моему сыну 2,5 годика, его зовут Мирослав. Я бы не хотел, чтобы он работал пожарным. Но, если захочет, то останавливать его я не буду.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«За 20 минут сгорела вся моя жизнь». Многодетная мать из Прикамья ведет блог, чтобы восстановить уничтоженный пожаром домС четырьмя детьми ее приютила сестра, но когда наступят холода, идти им будет некуда (Подробнее..)