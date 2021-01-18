На днях в Перми в квартире на улице Пушкарской обнаружили труп. Соседи позвонили в полицию и сообщили, что они продолжительное время не видят своего соседа. Мужчина одинокий, нужно проверить квартиру.По информации источника, полицейские со спасателями приехали на место. Они открыли дверь квартиры, в ней был обнаружен мумифицированный труп. От чего погиб мужчина и сколько времени прошло с момента его смерти станет известно после судмедэкспертизы.ЧИТАТЬ ТАКЖЕ«Двое резали, один смотрел». В Перми молодые люди жестоко расправились с приезжим мужчинойПреступление произошло в Ленинском районе (подробнее...)