В Перми по подозрению в убийстве задержали двух молодых людей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.В среду, 13 января, в отдел полиции Ленинского района позвонил один из постояльцев хостела по улице Петропавловской и сказал, что в подъезде без сознания и весь в крови лежит мужчина. На место ЧП выехали следователи и врачи. Пострадавшего госпитализировали, но от полученных ран он вскоре скончался. Следователи возбудили уголовное дело и приступили к розыску подозреваемых.Сыщики опросили постояльцев и владельца хостела. Выяснилось, что погибший приехал в Пермь из Нижнекамска и 31 декабря прошлого года арендовал квартиру в хостеле.В день смерти он познакомился с тремя молодыми людьми в центре Перми и пригласил их к себе. В квартире компания начала употреблять спиртное, а через некоторое время у них завязалась драка. Двое молодых людей начали избивать мужчину, схватили нож и нанесли своей жертве менее 17 ударов. Третий мужчина, по информации следователей, в преступлении не участвовал. После совершенного молодые люди забрали из квартиры телевизор, паспорт, сотовый телефон мужчины и ушли.- Оперативники проверили места возможного сбыта похищенного имущества, в одном из них обнаружили бытовую технику. Затем был найден автомобиль такси, на котором передвигались подозреваемые. Вскоре личности злоумышленников были установлены. Мужчины скрывались в одном из домов Кировского района Перми. В ходе спецоперации, проведенной полицейскими, граждане были задержаны и доставлены в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе МВД по Пермскому краю.