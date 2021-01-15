Прокуратура Пермского края организовала проверку, после мощного выброса дыма в Добрянском районе.Напомним, 13 января в районе поселка Чёлва на опасном промышленном объекте нефтяной компании зафиксировано задымление.- В ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры с привлечением специалистов Росприроднадзора будет дана правовая оценка соблюдения предприятием и его должностными лицами требований промышленной и экологической безопасности, - сообщает Прокуратура Пермского края.В случае выявления нарушений в отношении виновных лиц будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.ЧИТАТЬ ТАКЖЕ«Прогремел взрыв, и густой дым поднялся до небес!» В Прикамье подожгли газ в заброшенном газопроводеЧерные клубы были видны за десятки километров (подробнее...)