В Пермском крае очевидцы сняли на видеокамеру нечто необычное: на горизонте за лесом медленно и угрожающе поднимаются огромные черные клубы. Они буквально закрывают собой чуть ли не весь небосвод.- Бабахнуло и повалил вот такой дым! – написал один из пермяков, выложив видео в аккаунте телеграмм-канала «Солены уши». - Снято сегодня в районе Чёлвы по пути в Березники.Судя по кадрам, это «что-то» произошло в той стороне, где находится Добрянка. Но что это могло быть?Жутковатое видео прокомментировали в МЧС. Там успокоили, что на одном из заброшенных трубопроводов Каменоложского месторождения скопился попутный газ, перемешанный с конденсатом, и его подожгли.- Угрозы для жителей нет, - объяснили в ГУ МЧС по Пермскому краю. - В Добрянском городском округе Пермского края на выведенном из эксплуатации участке трубопровода Чашкино - Каменный Лог ЦДНГ-11 происходила разрядка попутного нефтяного газа. Это стандартный технологический процесс. Обилие густого черного дыма было обусловлено низкой температурой и составом газа.Для справки: расстояние от Чёлвы до Добрянки по прямой – 52 километра.