В первых числах нового года в поселке Сылва трагически погиб молодой мужчина. Его тело нашли в квартире, а рядом с ним лежали трубочки, набитые порохом.«Очень жаль, всегда улыбчивый, отзывчивый и добрый молодой человек! Пусть земля будет ему пухом...», - говорят о мужчине его знакомые. Они написали не меньше сотни сообщений под сообщением о его смерти. «Красивый, добрый, дорогой, как же так? Я всегда буду помнить твою улыбку, очень жаль», - соболезнуют те, кто хорошо знал погибшего.Что точно произошло в тот день, наверное, уже никто не узнает, мужчина дома был один. По одной из версий, он пытался дома сделать самодельный фейерверк. Набивал порохом тонкие трубочки, закурил сигарету, пепел упал на порох и произошел хлопок. Мужчина получил травмы, от которых скончался на месте.- По факту обнаружения тела мужчины проводится доследственная проверка, проведен осмотр места происшествия, назначена экспертиза, в ходе которой будет установлена причина его смерти, - сообщили в СКР по Пермскому краю. - Данных о том, что в отношении мужчины было совершено преступление у следствия не имеется.У погибшего мужчины остались жена и сын.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Я тебя люблю, и там я буду любить тебя тоже». В Прикамье покончил с собой 22-летний пареньОн оставил две предсмертные записки (подробнее..)