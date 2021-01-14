В Перми завершены поиски 31-летнего Олега Безматерных. В новогоднюю ночь он ушел из дома и пропал. Родственники обратились в полицию и к волонтерам, почти две недели о мужчине не было новостей.Наконец, вчера Олег нашелся. «Жив!», - сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой. Волонтеры просят больше не распространять информацию о поисках мужчины.ЧИТАТЬ ТАКЖЕ«И падший ангел на спине». В новогоднюю ночь в Перми пропал русоволосый голубоглазый пареньО нем нет ни весточки вот уже 13 дней (подробнее...)