Встреча Нового года обернулась драмой для семьи 31-летнего Олега Безматерных. Улыбчивый голубоглазый парень пропал в новогоднюю ночь, и все дни нового года родные и близкие не могут понять, что с ним могло произойти. Ушел из дома он в легких ботиночках.К поискам подключились волонтеры пермского поискового отряда имени Ирины Бухановой. Они разместили на своих страницах в соцсетях сведения о пропавшем. У него светло-русые волосы и голубые глаза. Он стройного телосложения, 175 сантиметров ростом. Олег был одет в серое пальто и синие джинсы, на голове белая шапка с бомбошкой. На ногах - черные летние сетчатые ботинки.На его спине татуировка – падший ангел.