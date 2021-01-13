В августе 2019 года на Гайве в Перми случилась кровавая трагедия: 53-й автобус на полном ходу врезался в бетонное ограждение возле магазина.Искореженный салон огласился плачем детей, страдальческими возгласами взрослых. Итог был печален: практичски все, кто находился в автобусе – пассажиры и кондуктор – были серьезно ранены: врачи позже констатировали переломы, травмы, изрезанные лица… Пожилая женщина погибла на месте, еще одна скончалась в реанимации. В салоне были сорваны все сидения, кому-то в ногу воткнулся оторванный поручень, у большинства пассажиров лица рассечены осколками стекла.Жертв могло быть еще больше, если бы на помощь пострадавшим не пришли автомобилисты.На скамье подсудимых скоро окажется перевозчик - 53-летний индивидуальный предприниматель. Следствие закончило рассмотрение уголовного дела, возбужденного по статьям об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть двух человек и тяжкий вред здоровью. Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы.- В результате этого ДТП кондуктор и 57 пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести, - напомнили в СУ СКР по Пермскому краю. - 63-летняя женщина скончалась на месте происшествия, 59-летняяя пассажирка автобуса скончалась от полученных телесных повреждений в медицинском учреждении. Пассажирский автобус марки НЕФАЗ-5299-20-32, следующий по маршруту № 53, в результате технических неисправностей, допущенных по вине обвиняемого, выехал за пределы проезжей части с последующим наездом на бетонное заборное ограждение.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Дети плакали от боли и страха». 20-летний боксер спасал людей из автобуса, врезавшегося в Перми в стену зданияДанил Юлдашев первым оказался на месте аварии (подробнее…)