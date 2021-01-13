Лесного, гостя, который на днях не на шутку напугал жителей поселка Яйва в Александровском районе, по-прежнему стоит опасаться. Медведя отогнали, но не исключено, что он может вернуться.Минприроды Пермского края проводит ежедневный мониторинг с привлечением егерей и опытных охотников участка леса в восьми километрах юго-восточнее поселка Яйва, где с 11 января находится бродячий медведь.Напомним, у школы №3 в Яйве местные жители увидели на снегу следы медвежьих лап. Позже выяснилось, что мишка сломал забор у одного из частных домов, видимо, шел напролом.В поселке живут почти 10 тысяч человек, многие трудятся на Яйвенской ГРЭС. Это практически маленький городок, здесь стоят многоквартирные дома, работают социальные учреждения. И вдруг - в самом центре появился медведь-шатун.В школах и садиках отменили занятия и посещения. Полиция выставила по периметру поселка патрули. Из Минприроды пришла команда - устранить зверя.- Обследование показало, что в течение светового дня медведь из оклада не выходил, - рассказал заместитель министра, начальник управления по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Сергей Первушин. - Попытки отстрелять зверя не производились.Подписанный приказ Минприроды о регулировании численности медведей в Александровском районе разрешает отстрелить животное не зависимо от его пола и возраста. Это необходимо, потому что зверь представляет угрозу для жизни и здоровья людей.ЧИТАТЬ ТАКЖЕ«Закрыли школы и садики». В Пермском крае ловят огромного медведя-шатунаПолиция выставила по периметру поселка патрули (подробнее...)