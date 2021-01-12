- Утром в воскресенье, 10 января, у школы №3, рядом с которой я живу, мы увидели на снегу следы медвежьих лап, - рассказывает жительница поселка Яйва Ольга Петровна. - Они были огромные! Хорошо хоть были еще каникулы, и дети на занятия не бежали. Позже выяснилось, что мишка сломал забор у одного из частных домов, видимо, шел напролом.В поселке живут почти 10 тысяч человек, многие трудятся на Яйвенской ГРЭС. Это практически маленький городок, здесь стоят многоквартирные дома, работают социальные учреждения. И вдруг - в самом центре появился медведь-шатун.В школах и садиках отменили занятия и посещения. Полиция выставила по периметру поселка патрули. Из Минприроды пришла команда - устранить зверя.- Медведь-шатун представляет серьезную угрозу для людей! - объяснили в ведомстве.В поселке организовали «группу по устранению»: привлекли инспекторов охотнадзора, а те - с десяток бывалых охотников.Откуда взялся этот косолапый зверь, почему не спит в своей берлоге?По одной из версий, его могли потревожить лесорубы, которые проезжали мимо ночлега бурого зверя на снегоходе. Впрочем, местные охотники говорят, что он и сам мог не залечь на зиму - снега-то в начале сезона было мало.- Зверь очень крупный, старый, как уверяют охотоведы, если встанет на задние лапы, метра 2,5 будет, - рассказывают в администрации Яйвинского поселения.Судя по всему, мишка оказался не только матерый, но и хитрый.- По последним данным, его удалось отогнать вдоль железной дороги от поселка выстрелами из ружей и гудками тепловоза, поэтому мы решили открыть садики и школы, - рассказали в администрации Александровского района. - Но добыть зверя охотники пока не могут.