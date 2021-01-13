В Перми стартовал прием документов на зачисление в детские сады. Пока этим правом могут воспользоваться первоочередные категории граждан.К их числу относятся сироты от 18 до 23 лет и лица, воспитывавшиеся одним родителем (того же возраста), это основание подтверждается выпиской из органов опеки.Такое же право есть у пострадавших в аварии на ЧАЭС. Для подтверждения этого основания могут быть использованы справка об эвакуации из мест отчуждения, свидетельство об инвалидности, возникшей по причине воздействия радиации и прочие документы.Внеочередное поступление в детский сад возможно для детей из группы социально-опасного положения. Для этого родители должны получить направление из комиссии по делам несовершеннолетних. Такое право также есть у судей и прокуроров, для подтверждения достаточно справки с места работы. Также вне очереди в детские сады попадают сироты и дети, воспитывающиеся приемными родителями.Первоочередным правом на зачисление детей в детские сады пользуются сотрудники полиции, военнослужащие по контракту, инвалиды, многодетные семьи.Преимущественное право зачисления детей существует у одиноких матерей, педагогов и сотрудников дошкольных учреждений, а также у семей, где уже есть дети, посещающие это учреждение (братья или сестры). Более подробную информацию о перечне необходимых документов можно получить в районном отделе образования по месту жительства.- Документы, подтверждающие льготу, в этом году можно направить по электронной почте в районный отдел образования, а также предоставить на личном приеме, но только по предварительной записи, - сообщили в департаменте образования администрации Перми. - Прием документов продлится до 31 марта.ЧИТАТЬ ТАКЖЕ«Заявления принимают с 1 апреля». В Пермском крае начали действовать новые правила приема первоклассников в школыВ минобре рассказали об изменениях 2021 года (подробнее)