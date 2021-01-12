Последние несколько лет родители будущих первоклассников приходили в школы 1 февраля, чтобы записать своего ребенка на учебу. В этом году Минпросвещения России поменяло правила приема, и теперь писать заявление мамам и папам нужно с 1 апреля.- Это касается детей, проживающих на закрепленной за школой территории, а также для тех, кто имеет право первоочередного зачисления, - отмечают в министерстве образования Пермского края. – Первый этап приема будущих первоклассников начнется с 1 апреля и завершится 30 июня.Заявление о приеме (образец размещается на сайте школы, - Ред.) и все необходимые документы можно принести в школу лично, а можно подать в электронной форме через электронную почту или форму на сайте школы, либо через сайт Госуслуг.После того, как все заявления будут приняты, в течение трех дней руководитель образовательной организации издаст распорядительный акт о приеме детей на учебу.Затем с 6 июля начнется следующий этап: прием будущих первоклассников, не проживающих на закрепленной территории, при условии, что в школе еще остались свободные места. В приеме в школу родителям может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. И тогда, чтобы устроить ребенка в школу, им нужно будет обратиться в орган местного самоуправления.Как мамам и папам узнать, к какой школе прикреплен их дом? Перечень адресов, закрепленных за школой, размещается на сайте школы, лицея или гимназии не позднее 15 марта.Напомним, второй год подряд у детей из Прикамья, чьи братья или сестры уже учатся в школе, есть приоритетное право зачисления в эту же образовательную организацию. Еще в первоочередном порядке место в школе предоставляются детям военнослужащих, сотрудников полиции, органов внутренних дел и других структур (полный перечень есть в приказе Минпросвещения, - Ред.).По новым правилам, в первый класс зачисляются дети, достигшие возраста шести лет шести месяцев, при отсутствии у них противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ребенком возраста восьми лет.Если родители планируют отдать сына или дочь в более раннем или более позднем возрасте, то это возможно по заявлению его родителей (законных представителей) с разрешения учредителя школы.