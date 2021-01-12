Бывший председатель Пермской городской думы Юрий Уткин не согласился с решением Ленинского районного суда, признавшего законным лишение его полномочий спикера. Он подал апелляцию в Пермский краевой суд.В качестве ответчиков по делу обозначены первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, ныне исполняющий обязанности спикера, и Пермская городская Дума. Судебное заседание, по данным официального сайта краевого суда, состоится 20 января.Напомним, в конце октября на пленарном заседании Пермской городской думы депутаты приняли решение об отставке Юрия Уткина с поста председателя.Лишенный должности Юрий Уткин подал иск в суд, заявив, что решение о сложении его полномочий депутатами было принято незаконно, так как был нарушен регламент, и его первый заместитель Дмитрий Малютин не имел права подписывать документ о его отставке. Также Юрий Уткин считает, что подобным решением нарушаются его трудовые и социальные права.