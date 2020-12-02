«В удовлетворении иска отказать». Экс-председатель Пермской городской думы не смог обжаловать свою отставку

Также Уткин считает, что подобным решением были нарушены его трудовые и социальные права. Фото: Андрей МАТЛИН

Юрий Уткин пытался оспорить в суде свою отставку с должности председателя Пермской городской думы.

Ранее он подал заявление в Ленинский районный суд, а сегодня состоялось первое слушание. Перед заседанием Уткин и его представитель предложили удалить журналистов из зала суда, потому что в небольшом кабинете собралось слишком много представителей прессы, в связи с чем нарушается социальная дистанция. Судья приняла компромиссное решение и удалила только фотографов.

По словам экс-председателя гордумы, решение о сложении его полномочий депутатами было принято незаконно, так как был нарушен регламент, и его первый зам Дмитрий Малютин не имел права подписывать документ о его отставке. Также Уткин считает, что подобным решением нарушаются его трудовые и социальные права.

- Фото: Андрей МАТЛИН

Представитель городской думы и представитель Дмитрия Малютина попросили судью не удовлетворять иск Уткина.

- Решение было принято законно, без нарушения регламента. Депутаты Гордумы вправе сами решать, кто будет их председателем, а за отставку Уткина проголосовали 32 из 34 депутатов, - заявили представители думы.

В итоге суд, рассмотрев доводы обеих сторон, отказал Юрию Уткину в удовлетворении иска.

Напомним, в конце октября на последнем пленарном заседании Пермской городской думы был внесен вопрос о сложении полномочий спикера – об отставке председателя гордумы Юрия Уткина. За это проголосовали 32 депутата из 34, и только двое подали голоса «против» - представитель фракции КПРФ депутат Геннадий Сторожев и сам спикер.

Позже пермский депутат Александр Филиппов прокомментировал «КП», почему народные избранники решили заменить председателя меньше, чем за год до окончания пятилетнего срока работы гордумы.

- Претензии к работе председателя думы назревали давно, - отметил Александр Филлипов. – Еще в апреле этого года, когда в Прикамье и в Перми был объявлен режим самоизоляции, вместо того, чтобы как можно скорей наладить работу представительного органа муниципальной власти в удаленном режиме и оперативно решать возникшие проблемы, которых было немало, он самоустранился, ушел в отпуск. В результате не удалось вовремя принять необходимые изменения в регламент гордумы, чтобы депутаты могли работать в режиме видеоконференцсвязи. Но это только один из примеров. Если коротко, то в функции председателя входит организация работы депутатов, которые все обладают равными правами, и очень плохо, когда теряется контакт с ними. Если коротко, то это влечет за собой утрату доверия. Речь идет о человеке, который должен организовывать работу, а она у нас в последнее время была организована с грехами. Юрий Аркадьевич продолжит работать депутатам на освобожденной основе, этого статуса его никто не лишал.

Сейчас обязанности спикера исполняет его первый заместитель Дмитрий Малютин.