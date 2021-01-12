- Нашли, живой, - рассказала \\"КП\\" подруга пропавшего 27-летнего Олега Татьяна.Напомним, 27-летний Олег пропал в Березниках. Ночью 11 января парень ушел из дома по улице Пятилетки и исчез.- Олег живет один. В ту ночь он играл в приставку и общался с моим мужем в игре. Ночью муж вышел из игры и лег спать, что делал Олег, неизвестно. Но утром он не вышел на работу и дома его не было. Куда он мог уйти, мы даже представить не можем. Обзвонили всех друзей и знакомых, но никто не знает, где он. Сотовый Олег оставил дома, но на нем стоит пароль и посмотреть, созванивался ли он с кем-то, мы не можем, - рассказывала Татьяна.На поиски парня вышли полицейские, волонтеры и родственники. Сегодня, 12 января, Татьяна рассказала, что Олега нашли живым и здоровым. Оказалось, что молодой человек был у родителей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Как сквозь землю провалились». Самые загадочные исчезновения пермяков в 2020 годуТакже волонтеры поискового отряда «Регион59» рассказали о двух пропавших жителях Прикамья, которых ищут почти два года (подробнее..)