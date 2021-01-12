В Березниках разыскивают 27-летнего Олега Кадушкина. Ночью 11 января парень ушел из дома по улице Пятилетки и пропал.- Олег живет один, - рассказывает друг семьи Татьяна. - В ту ночь он играл в приставку и общался с моим мужем в игре. Ночью муж вышел из игры и лег спать, что делал Олег, неизвестно. Но утром он не вышел на работу и дома его не было. Куда он мог уйти, мы даже представить не можем. Обзвонили всех друзей и знакомых, но никто не знает, где он. Сотовый Олег оставил дома, но на нем стоит пароль и посмотреть, созванивался ли он с кем-то, мы не можем.Татьяна рассказывает, что Олег не пьет, не курит, ведет здоровый образ жизни, работает на одном из заводов города.Приметы: на вид 26 лет, худощавого телосложения, рост 170 сантиметров, волосы светло-русые, глаза голубые.Был одет: черно-серая шапка с помпоном, удлиненная куртка цвета «хаки» с капюшоном, синие джинсы, кроссовки.Всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просят сообщать Татьяна на страницу в социальной сети.ЧИТАТЬ ТАКЖЕ«Как сквозь землю провалились». Самые загадочные исчезновения пермяков в 2020 годуТакже волонтеры поискового отряда «Регион59» рассказали о двух пропавших жителях Прикамья, которых ищут почти два года (подробнее..)