В Перми в августе 2020 года пропал 39-летний Ижаев Мухтар. Известий о его местонахождении нет уже больше пяти месяцев. Возможно он может находится в других регионах. Родственники пропавшего обратились в поисковый отряд «Лиза Алерт».Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.Если вам что-то известно о Мухтаре Ижаеве, просьба позвонить по телефонам: 8800 700 54 52 или 112.ЧИТАТЬ ТАКЖЕВ Перми окончены поиски пропавшей 30-летней женщиныК сожалению, ее нашли погибшей (подробнее...)