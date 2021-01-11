В Перми 10 января в Свердловском районе девушка спасла от гибели семерых щенков. Она увидела, как мужчина выбросил пакет в мусорный бак. Об этом рассказала подписчица сообщества «Мой город Пермь». Ее дочь принесла щенков домой. Их кормят молоком из шприца, и чтобы их выходить нужна кормящая собака.Неравнодушных пермяков просят откликнуться и помочь. Звонить можно по телефону +79027922207.Читать также«Обреченно лаял в темноте». В Перми щенка привязали к дереву и оставили умиратьСпасать бедную собаку приехали волонтеры (подробнее...)