- Она сидела привязанная к дереву, в холоде, темноте и обреченно лаяла, - рассказывает волонтер зоозащитной организации «Антидогхантер» Семен Филипповский.История очередного проявления человеческой жестокости произошла в микрорайоне Костарева. Здесь 10 января в логу привязанный к дереву жалобно лаял щенок. Бедную собаку увидел мужчина, который ехал мимо на снегоходе.- Сколько до этого животное находилось на морозе, неизвестно, - продолжает Филипповский. - И, если бы взрослая собака, возможно, перегрызла поводок, то маленький «ребенок», ничего не понимая, просто обреченно лаял. На ней был поводок и ошейник красного цвета. Огромная благодарность местному жителю на снегоходе, который обнаружил собаку в логу и не проехал мимо, а нашел нас и дождался, пока мы приехали и отвязали трясущееся животное. Для маленькой Клюковки (кличка, которую волонтеры дали собаке - Ред.) он стал настоящим волшебником, который спас ей жизнь.Семен рассказал, что ночью Клюковку отвезли в дом малютки «Хатико». Здоровью собачки ничего не угрожает. Волонтер призывает всех, кто знает хозяев собаки, связаться с ним.- Действия хозяев животного попадают под статью. Прошу всех, кто знает владельцев собаки, позвонить по телефону 288-02-06, - обратился к жителям Прикамья Семен.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Услышали душераздирающий лай». В Перми собаку привязали к дереву и оставили медленно умиратьБедное животное бросили в чаще леса рядом с Камой (подробнее..)