В Перми пропал 17-летний Арсен Амиров. 9 января он вышел из автобуса на остановке Ласьвинская и с тех пор о нем ничего неизвестно.- Я разговаривала с ним по телефону, когда он был в автобусе, он мне сказал, что подъезжает к остановке «улица Ушакова», мы живем на «Астраханской», ехать оставалось одну остановку, но дома сын так и не появился, рассказала мама Арсена, Алсу. - Он ушел утром, на подработку, продавал фейерверки. Конфликта дома не было, все как обычно. Раньше никогда не уходил, не пропадал. Телефон у него с собой был, но он выключен. Я написала заявление в полицию. Арсен, вернись, пожалуйста, домой.Приметы Арсена: рост 180 см, был одет в шапку «ушанку», куртку удлиненную темно-серую, светло-серые штаны и черные кроссовки.Если у вас есть информация об Арсене, просьба позвонить по телефону +79028346880 или 102.