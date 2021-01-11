Пропавшую в Пермском крае 47-летнюю Надежду М. нашли погибшей. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой.Напомним, 47-летняя Надежда ушла из дома на улице Энергетиков в Краснокамске 2 января 2020 года и исчезла. Женщину искали родственники, волонтеры и полицейские.Сегодня стало известно, что Надежду нашли погибшей. Причина смерти женщины не сообщается. Однако по неофициальной информации смерть не носит криминальный характер.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Как сквозь землю провалились». Самые загадочные исчезновения пермяков в 2020 годуТакже волонтеры поискового отряда «Регион59» рассказали о двух пропавших жителях Прикамья, которых ищут почти два года (подробнее..)