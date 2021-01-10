Мы уже не раз писали, что в последнее время косолапые зачастили наведываться поближе к людям. Охотоведы объясняли, что всему виной возросшая численность мишек, и советовали избегать контактов с ними.Но то, что было небезопасно летом и осенью, стало многократно опасней сейчас - зимой. Хозяин тайги, который по каким-то причинам не залег до весны в берлогу, может быть чрезвычайно агрессивен.Один из таких медведей-шатунов заявился сегодня среди бела дня в поселок Яйва в Александровском районе, перепугав его обитателей. Пробыл он в поселении недолго, но местные жители сочли за благо сообщить о визите непрошенного гостя «наверх».- В министерство поступила информация о том, что в воскресенье, 10 января, в поселке Яйва Александровского района появился медведь, - сообщили в Минприроды Пермского края. - Зверь представляет угрозу для жизни и здоровья людей. Поэтому инспекторы государственного охотничьего надзора и сотрудники полиции организовали дежурство и принимают все меры для отстрела бурого обитателя леса.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Они нагрянули к нам из-за пожаров в Сибири!» Охотоведы объяснили причины нашествия медведей на ПрикамьеКосолапые разгуливают уже по кладбищам, селам и городам (подробнее…)