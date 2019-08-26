«Они нагрянули к нам из-за пожаров в Сибири!» Охотоведы объяснили причины нашествия медведей на Прикамье

В пермских соцсетях обсуждают необычное видео. На странице группы ВКонтакте «Пермский край/Реальный край» появилась видеозапись, которую снял на свой телефон тракторист из Красновишерска.

Возле его трактора разгуливают сразу 11 бурых медведей. Один из них подходит совсем близко и становится на задние лапы, явно выпрашивая угощение. Оператор при этом рискует, но продолжает снимать.

Нашествие медведей в Пермском крае: косолапые гуляют по кладбищам и выходят к людям 00:00 00:00

- Вот к чему приводит бездумное кормление медведей на трассе, подписал опубликованное в соцсетях видео тракторист. - Они даже трактора не боятся. Скоро пойдут в деревни, и тогда трагедия неминуема.

Сходка медведей под Красновишерском..Видео: группа ВКонтакте Пермский край/Реальный край.

А вы меня не угостите чем-нибудь вкусненьким? Фото: скриншот видео.

Впрочем, в прикамские деревни косолапые уже наведываются. Жители Прикамья сообщают, что мишки, обычно очень осторожные, стали появляться и в населенных пунктах, чего раньше не было.

Причем, приходят они в гости уже не только в села, но уже и в города.

Косолапые разгуливают уже по кладбищам, селам и городам В том же Красновишерске врачи районной больницы рассказали, что косолапых вдели на окраине города.

Охотоведы говорят о нашествии медведей на Пермский край. Они связывают это с сибирскими пожарами, которые сгоняют косолапых с привычных мест. А также – с тем, что прикамские охотники стали на них меньше охотиться.

- Популяция медведей в Прикамье в последнее время быстро увеличивается, - говорят в краевой федерации охотников и рыболовов. – Отчасти это может быть связано с тем, что охотники сейчас не выбирают и половины лицензий на их отстрел - охотиться на мишек сложно и затратно, ведь только путевка стоит 50 тысяч рублей.

Выходят медведи к жилью не только на севере края.

- В Ильинском районе в поселке Комарихинский медведь заявился на местное кладбище и пытался разрыть свежее захоронение, но его спугнули, - рассказал охотовед охотничьего хозяйства «Байболовское» Андрей Баталов. - Заглядывали мишки и в поселения Большесосновского района. По разным признакам – по количеству следов, например, - мы видим, что численность косолапых в Пермском крае резко возросла. Причем, это увеличение не объяснить тем, что на них стали меньше охотиться. Из-за пожаров в Сибири медведи мигрируют к нам в Прикамье. Еды на всех не хватает, и они идут к жилью. Но сейчас начинают поспевать клюква и брусника, и мишки в поисках ягод скоро должны уйти на болота.

В этом году урожай грибов, и многие отправляются за ними в незнакомые для них леса. Что делать, если вы все же столкнетесь с мишкой?

- Сейчас медведи не агрессивны, - отмечают в краевой федерации охотников и рыболовов. – Заметив людей, они сами постараются избежать встречи. Так что лучше всего побольше шуметь в лесу, переговариваться, собирая грибы. Но если все же встреча состоялась, не стоит делать резких движений или пытаться убежать, надо остановиться и отпугивать косолапого криком.

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