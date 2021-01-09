- Мама нашлась сегодня, - рассказала \\"КП\\" дочь пропавшей в Березниках 40-летней женщины.Напомним, 40-летняя Светлана пропала в начале декабря. Дети пропавшей девушки забили тревогу и разместили ориентировки пропавшей родственницы в социальных сетях.- Сейчас она дома, с ней все хорошо, предупредить нас не могла, сказала, что не было связи, главное, что с ней все в порядке, всем огромное спасибо за помощь в распространении информации, - поблагодарила жителей Прикамья дочь Светланы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Как сквозь землю провалились». Самые загадочные исчезновения пермяков в 2020 годуТакже волонтеры поискового отряда «Регион59» рассказали о двух пропавших жителях Прикамья, которых ищут почти два года (подробнее..)