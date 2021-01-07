- Саша мне позвонил, сказал, что с ним все в порядке, скоро придет домой, - рассказала «КП» мама пропавшего 18-летнего Александра.Напомним, 18-летний Александр пропал 1 января. Мама парня рассказала, что 31 декабря они вместе встретили Новый год дома в поселке Майский. Потом Александр ушел к друзьям. Вернулся на следующий день, сказал, что его ждут и через полчаса снова ушел. С тех пор о судьбе парня ничего не было известно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Как сквозь землю провалились». Самые загадочные исчезновения пермяков в 2020 годуТакже волонтеры поискового отряда «Регион59» рассказали о двух пропавших жителях Прикамья, которых ищут почти два года (подробнее..)