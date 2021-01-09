Прокуратура Свердловского района Перми начала проверку в связи с обрушением строительного ограждения, установленного на тротуаре улицы Краснова в связи с проведением капремонта фасада дома №25.Напомним, в субботу,9 января, произошло обрушение деревянного перехода около дома, в котором ведется капитальный ремонт. Доски не выдержали тяжести снега. Спасатели извлекли из-под завала трех женщин, двоих из которых пришлось госпитализировать.На место происшествия выехал заместитель прокурора Свердловского района, сообщили в краевой прокуратуре. В ходе проверки будут изучено соблюдение законодательства Фондом капремонта общего имущества в многоквартирных домах Пермского края, подрядчиком, а также управляющей организацией. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.