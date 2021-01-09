Сильная метель привела к серьезной аварии на федеральной трассе Пермь – Екатеринбург. На 61-м километре дороги водитель автомобиля «Рено Логан», двигавшегося из Перми в Кунгур, не справился с управлением. И его автомобиль вылетел в кювет.Как сообщили в пожарной части №139, в автомобиле кроме водителя находились два пассажира.- Все получили травмы различной степени тяжести, переданы прибывшим медикам,- рассказали в пожарной части.Напомним, ранее мы писали о том, что внедорожник сбил женщину на пешеходном переходе на улице Леонова в Перми. Посетители соцсети сообщили, что на этом нерегулируемом переходе постоянно случаются аварии с пешеходами.