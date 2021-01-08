Сегодня днем на улице Леонов черный джип сбил пожилую женщину. Фотографию этого ДТП один из очевидцев разместил на странице паблика «Chp_59» в Instagram.Судя по фотографии, движение на улице в это время отнюдь не было интенсивным, а дорожное покрытие хорошо почищено.Посетители соцсети делятся, что на этом нерегулируемом переходе постоянно случаются аварии с пешеходами.- Самый тупой перекресток! Там хоть и есть зебра, но никто не притормаживает при движении, - пишут они. – На одной стороне улицы там общежитие, на другой «Пятерочка». Вот люди и спешат к магазину, хотя неподалеку есть переход со светофором.Как бы там ни было, причину и виновника аварии должны установить инспекторы ГИБДД.